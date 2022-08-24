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Скажинемолчи | Сергей Куликовский
24.08.2022
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Сергей Куликовский24.08.2022
Скажинемолчи | Вадим Боровик05.02.2025
Скажинемолчи | Ирина Довгало04.02.2025
Скажинемолчи | Алла Смоляк31.01.2025
Скажинемолчи | Екатерина Дулова30.01.2025
Скажинемолчи | Евгения Коршикова29.01.2025
Скажинемолчи | Евгений Капба28.01.2025
Скажинемолчи | Николай Зарубицкий и Ирина Синькевич24.01.2025
Скажинемолчи | Людмила Сапего23.01.2025
Скажинемолчи | Забит Самедов22.01.2025
Скажинемолчи | Виктор Сухоруков21.01.2025
Скажинемолчи | Стефания-Виталия Винничек17.01.2025
Скажинемолчи | Мария Крючкова16.01.2025
Скажинемолчи | Майя Лыкова15.01.2025
Скажинемолчи | Александр Тищенко14.01.2025
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Сергей Куликовский
В 2020-ом часть труппы ушла в забастовку, а после и вовсе покинула театр. Что сейчас в коллективе? Какие настроения?
Новые финансовые задачи для театра невыполнимы?
Все ли артисты - дети?
Почему режиссёр Сергей Куликовский так часто возвращается в советское время в своих постановках?
В театр приходит толпа, а уходит народ?
Автозаводской район столицы для театра - это приговор?