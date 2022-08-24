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Скажинемолчи | Сергей Куликовский

24.08.2022

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21 видео

Скажинемолчи | Сергей Куликовский

  • В 2020-ом часть труппы ушла в забастовку, а после и вовсе покинула театр. Что сейчас в коллективе? Какие настроения?

  • Новые финансовые задачи для театра невыполнимы?

  • Все ли артисты - дети?

  • Почему режиссёр Сергей Куликовский так часто возвращается в советское время в своих постановках?

  • В театр приходит толпа, а уходит народ?

  • Автозаводской район столицы для театра - это приговор?

Скажинемолчи

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