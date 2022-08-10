Скажинемолчи | Сергей Лысенко

Поговорим об изменении климата: каждый лишний градус вот-вот готов обернуться катастрофой?

Какие регионы нашей страны могут больше всего пострадать от последствий засух?

Грозят ли нам лесные пожары?

Как резкая смена температур сказывается на продуктивности сельского и лесного хозяйства?

Что важно знать обычному белорусу в связи глобальным потеплением?