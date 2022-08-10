Скажинемолчи | Сергей Лысенко

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10.08.2022
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21 видео
Гость программы - Сергей Лысенко, директор института природопользования НАН Беларуси.
Поговорим об изменении климата: каждый лишний градус вот-вот готов обернуться катастрофой?
Какие регионы нашей страны могут больше всего пострадать от последствий засух?
Грозят ли нам лесные пожары?
Как резкая смена температур сказывается на продуктивности сельского и лесного хозяйства?
Что важно знать обычному белорусу в связи глобальным потеплением?
Климатический туризм и климатическая эмиграция: какой климат считается самым комфортным для человека?