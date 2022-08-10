RU
BY
ENG

3.42 RUB

3.41 USD

3.58 EUR

Поиск
НовостиПрограмма ТВТелешоуВидеогалерея
Онлайн-вещание

Минск

Логотип
Вопрос номер одинСкажинемолчиРазговор у ПрезидентаАктуальное интервьюИнтервью Президента Республики БеларусьВеремейчик: откровения боевика

Скажинемолчи | Сергей Лысенко

10.08.2022

Выпуски

21 видео

Скажинемолчи | Сергей Лысенко

Гость программы - Сергей Лысенко, директор института природопользования НАН Беларуси.

  • Поговорим об изменении климата: каждый лишний градус вот-вот готов обернуться катастрофой?

  • Какие регионы нашей страны могут больше всего пострадать от последствий засух?

  • Грозят ли нам лесные пожары?

  • Как резкая смена температур сказывается на продуктивности сельского и лесного хозяйства?

  • Что важно знать обычному белорусу в связи глобальным потеплением?

  • Климатический туризм и климатическая эмиграция: какой климат считается самым комфортным для человека?

Скажинемолчи

Похожие программы