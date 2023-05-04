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Гость программы - Сергей Медведев, директор Государственного театрально-зрелищного учреждения "Молодежный театр эстрады".

  • Кто главнее – директор или худрук?

  • Сегодня в Театре Эстрады хорошие доходы и высокие зарплаты у артистов. Как этого удалось достичь?

  • О творческих потерях после 2020 года.

  • Кто сегодня из белорусских артистов может собрать зал Дворца Республики на сольный концерт?

  • Долгое время Театр Эстрады асоциировался с именем Василия Раинчика. Чем сейчас занимается мэтр?

  • Вокалисты пробуют себя в разговорном жанре: обсудим новую театральную акцию "Разам з мастацтвам".

  • Поговорим о любимом спектакле директора в текущем репертуаре – мюзикле "Гурьянов".

  • А также обсудим роль государства в системе театрального финансирования.

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