Кто главнее – директор или худрук?

Сегодня в Театре Эстрады хорошие доходы и высокие зарплаты у артистов. Как этого удалось достичь?

О творческих потерях после 2020 года.

Кто сегодня из белорусских артистов может собрать зал Дворца Республики на сольный концерт?

Долгое время Театр Эстрады асоциировался с именем Василия Раинчика. Чем сейчас занимается мэтр?

Вокалисты пробуют себя в разговорном жанре: обсудим новую театральную акцию "Разам з мастацтвам".