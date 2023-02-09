В 2021 году Президент вручил нашему гостю диплом доктора медицинских наук. В чем заключается суть новой методики лечения хронического панкреатита?

Обсудим проблемы диагностики: качественные исследования доступны только в Минске?

Панкреатит помолодел. В чем основная причина? Как практические хирурги адаптируют современные технологии?

Поговорим о человеческом факторе на пути прогресса, о чудесах в операционной и о важности желания самого пациента выздороветь.

Что помогает справляться со стрессом после неудачных операций?