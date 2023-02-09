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Гость программы - Сергей Ращинский, заведующий хирургическим отделением №3 Минской Городской клинической больницы скорой медицинской помощи.

  • В 2021 году Президент вручил нашему гостю диплом доктора медицинских наук. В чем заключается суть новой методики лечения хронического панкреатита?

  • Обсудим проблемы диагностики: качественные исследования доступны только в Минске?

  • Панкреатит помолодел. В чем основная причина? Как практические хирурги адаптируют современные технологии?

  • Поговорим о человеческом факторе на пути прогресса, о чудесах в операционной и о важности желания самого пациента выздороветь.

  • Что помогает справляться со стрессом после неудачных операций?

  • А также золотые советы от доктора: как подольше сохранять здоровыми печень и поджелудочную.

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