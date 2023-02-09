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Гость программы - Сергей Ращинский, заведующий хирургическим отделением №3 Минской Городской клинической больницы скорой медицинской помощи.
В 2021 году Президент вручил нашему гостю диплом доктора медицинских наук. В чем заключается суть новой методики лечения хронического панкреатита?
Обсудим проблемы диагностики: качественные исследования доступны только в Минске?
Панкреатит помолодел. В чем основная причина? Как практические хирурги адаптируют современные технологии?
Поговорим о человеческом факторе на пути прогресса, о чудесах в операционной и о важности желания самого пациента выздороветь.
Что помогает справляться со стрессом после неудачных операций?
А также золотые советы от доктора: как подольше сохранять здоровыми печень и поджелудочную.