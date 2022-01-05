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Скажинемолчи | Сергей Рутенко
05.01.2022
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Сергей Рутенко05.01.2022
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Гузель24.12.2024
Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
Скажинемолчи | Александр Горошкин19.12.2024
Скажинемолчи | Сергей Хмельков18.12.2024
Скажинемолчи | Александр Кохановский17.12.2024
Скажинемолчи | Екатерина Михалева13.12.2024
Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Сергей Рутенко
Гость программы - Сергей Рутенко, звезда мирового гандбола, бизнесмен, председатель белорусской теннисной федерации.
Обсудим обязательства крупных спортивных функционеров.
Какие задачи взял на себя новый председатель федерации?
Будет ли Виктория Азаренко играть за свою страну?
Почему теннис в Беларуси «выстрелил»?
Контрактная система в мире спорта высоких достижений: плюсы и минусы.
Опыт общения гостя с журналистами, кому он до сих пор не готов простить критику?
Влияет ли политическая повестка на семейный климат?
Несколько правил жизни от успешного бизнесмена, как и в чем хранить деньги?