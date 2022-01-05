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Скажинемолчи | Сергей Рутенко

05.01.2022

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Скажинемолчи | Сергей Рутенко

Гость программы - Сергей Рутенко, звезда мирового гандбола, бизнесмен, председатель белорусской теннисной федерации.

Обсудим обязательства крупных спортивных функционеров.

Какие задачи взял на себя новый председатель федерации?

Будет ли Виктория Азаренко играть за свою страну?

Почему теннис в Беларуси «выстрелил»?

Контрактная система в мире спорта высоких достижений: плюсы и минусы.

Опыт общения гостя с журналистами, кому он до сих пор не готов простить критику?

Влияет ли политическая повестка на семейный климат?

Несколько правил жизни от успешного бизнесмена, как и в чем хранить деньги?

Скажинемолчи