3.38 RUB
3.46 USD
3.63 EUR
Сергей Солодовников - заведующий кафедрой БНТУ, доктор экономических наук
21.04.2022
Выпуски
21 видео
Сергей Солодовников - заведующий кафедрой БНТУ, доктор экономических наук21.04.2022
Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Абрамович29.11.2024
Скажинемолчи | Ирина Малеваная28.11.2024
Скажинемолчи | Анна Басова и Елизавета Хмель27.11.2024
Скажинемолчи | Юлия Абухович26.11.2024
Скажинемолчи | Артём Цуран22.11.2024
Скажинемолчи | Игорь Марзалюк21.11.2024
Скажинемолчи | Дмитрий Певцов20.11.2024
Скажинемолчи | Андрей Сыч19.11.2024
Скажинемолчи | Александр Карелин15.11.2024
Скажинемолчи | Инга Сечко14.11.2024
Скажинемолчи | Анастасия Мирончик-Иванова13.11.2024
Ольга Луговская - начальник Госатомнадзора12.11.2024
Скажинемолчи | Тамер Маллак08.11.2024
Сергей Солодовников - заведующий кафедрой БНТУ, доктор экономических наук
Гость программы – Сергей Солодовников, заведующий кафедрой БНТУ, доктор экономических наук. Наш гость – профессор, экономист, более 15 лет работал в бизнесе на ключевых должностях различных коммерческих организаций. Вы услышите реальный прогноз, как в ближайшие годы будет развиваться ситуация в экономике Беларуси. Снимем напряжение – разберем понятие «технический дефолт». За счет чего предприятия Беларуси смогут выстоять в политическом шторме? С эпохой общества потребления покончено? Скоро ли мы забудем, как выглядит доллар и что придет ему на смену? Какие меры необходимо принять уже сейчас, чтобы обеспечить себе финансовую безопасность? А также: ценная ли это информация – подорожание сахара?..