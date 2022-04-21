Гость программы – Сергей Солодовников, заведующий кафедрой БНТУ, доктор экономических наук. Наш гость – профессор, экономист, более 15 лет работал в бизнесе на ключевых должностях различных коммерческих организаций. Вы услышите реальный прогноз, как в ближайшие годы будет развиваться ситуация в экономике Беларуси. Снимем напряжение – разберем понятие «технический дефолт». За счет чего предприятия Беларуси смогут выстоять в политическом шторме? С эпохой общества потребления покончено? Скоро ли мы забудем, как выглядит доллар и что придет ему на смену? Какие меры необходимо принять уже сейчас, чтобы обеспечить себе финансовую безопасность? А также: ценная ли это информация – подорожание сахара?..