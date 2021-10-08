Скажинемолчи | Сергей Волчков

Гость программы - артист, оперный певец Сергей Волчков.Победитель второго сезона телепроекта «Голос». Лауреат международных конкурсов. Постоянный участник крупнейших мероприятий и телевизионных шоу. За плечами - более 300 сольных концертов в разных городах. Предмет особой гордости - 6 «сольников» в БКЗ "Октябрьском" и 2 - на Большой сцене Кремлевского Дворца. Живет в Москве, много гастролирует, но всякий раз с удовольствием возвращается в родной Быхов...