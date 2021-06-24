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Севак Ханагян - российский и армянский певец

24.06.2021

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21 видео

Севак Ханагян - российский и армянский певец

Смотрите в программе:

  • Севак впервые в Минске и ему здесь нравится!
  • Любовь к музыке привил отец!
  • Что такое "качественная музыка"?
  • Первый опыт в телешоу – "Главная сцена"
  • 1/4 финала – это успех или провал?
  • На слепых прослушивания на шоу "Голос" Севак пел "Кукушку" Виктора Цоя…
  • Почему Севак выбрал не Басту, а Полину Гагарину?
  • С кем из артистической тусовки дружит наш гость?
  • В 2016-ом Севак отправился на Украину покорять "Х-фактор"…
  • … и с песней "Не молчи" выиграл это шоу!
  • "Возвращайся" – это песня про войну в целом
  • Что есть главный трамплин для артиста?
  • Ханагян: "Я никакого отношения к шоу-бизнесу не имею!"
  • Поговорим о "Евровидении"!
  • С конкурсами Севак пока "подзавязал"
  • Ханагян – о саундтреке к фильму "Непрощенный": "Я знал эту историю!"
  • Что сложнее: соревноваться или судить?
  • О семье и детях
  • Говорит Севак Ханагян