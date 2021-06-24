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Севак Ханагян - российский и армянский певец
24.06.2021
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21 видео
Севак Ханагян - российский и армянский певец24.06.2021
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Севак Ханагян - российский и армянский певец
Смотрите в программе:
- Севак впервые в Минске и ему здесь нравится!
- Любовь к музыке привил отец!
- Что такое "качественная музыка"?
- Первый опыт в телешоу – "Главная сцена"
- 1/4 финала – это успех или провал?
- На слепых прослушивания на шоу "Голос" Севак пел "Кукушку" Виктора Цоя…
- Почему Севак выбрал не Басту, а Полину Гагарину?
- С кем из артистической тусовки дружит наш гость?
- В 2016-ом Севак отправился на Украину покорять "Х-фактор"…
- … и с песней "Не молчи" выиграл это шоу!
- "Возвращайся" – это песня про войну в целом
- Что есть главный трамплин для артиста?
- Ханагян: "Я никакого отношения к шоу-бизнесу не имею!"
- Поговорим о "Евровидении"!
- С конкурсами Севак пока "подзавязал"
- Ханагян – о саундтреке к фильму "Непрощенный": "Я знал эту историю!"
- Что сложнее: соревноваться или судить?
- О семье и детях
- Говорит Севак Ханагян