Скажинемолчи | Павел Щаснович

Гость программы - предприниматель, директор в частной компании. По образованию юрист, в душе - политолог, не боится открыто говорить о своей гражданской позиции. Выступает за партнёрство частного бизнеса с государством. Женат. Воспитывает дочь.Поговорим о развитии бизнеса в эпоху санкций, локдаунов и гибридных революций, сложно ли находить новые рынки сбыта, решать кадровые вопросы, договариваться с местной властью и выстраивать диалог, в котором все друг друга слышат.