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Скажинемолчи | Павел Щаснович
19.10.2021
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Павел Щаснович19.10.2021
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Гузель24.12.2024
Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
Скажинемолчи | Александр Горошкин19.12.2024
Скажинемолчи | Сергей Хмельков18.12.2024
Скажинемолчи | Александр Кохановский17.12.2024
Скажинемолчи | Екатерина Михалева13.12.2024
Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Павел Щаснович
Гость программы - предприниматель, директор в частной компании. По образованию юрист, в душе - политолог, не боится открыто говорить о своей гражданской позиции. Выступает за партнёрство частного бизнеса с государством. Женат. Воспитывает дочь.Поговорим о развитии бизнеса в эпоху санкций, локдаунов и гибридных революций, сложно ли находить новые рынки сбыта, решать кадровые вопросы, договариваться с местной властью и выстраивать диалог, в котором все друг друга слышат.