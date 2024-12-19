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Скажинемолчи | Александр Горошкин
19.12.2024
Гость программы - член Совета Республики Национального собрания Беларуси, полковник Александр Горошкин. - Обсудим итоги заседания Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ в Москве, в котором наш гость принимал участие. Насколько важна на данный момент роль ОДКБ в обеспечении безопасности стран, в неё входящих? Справляется ли организация со своими задачами? - Александр Горошкин возглавляет Могилёвский областной Совет депутатов. Как у облсовета складываются отношения с исполнительной властью? Бывают ли споры народных избранников с чиновниками? - Часто ли на приёмы граждан приходят люди не с проблемами и жалобами, а с инициативами? - До 2020-го года на улицах государственные флаги вывешивались только на госучреждениях и по большим праздникам. Сейчас госсимволики становится всё больше. Как оценивает эту тенденцию наш гость? - Александр Григорьевич - человек военный. Служил на командных должностях в Вооруженных Силах. Больше 10-ти лет работал военным комиссаром Могилёвской области. Как менялось за это время отношение государства и общества к армии?
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