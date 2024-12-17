Скажинемолчи | Александр Кохановский 17.12.2024

Гость программы - Александр Кохановский, декан исторического факультета БГУ, доктор исторических наук, профессор. - С чем связан новый всплеск интереса к истории Беларуси? - Учеными проанализировано от 5 до 15 процентов архивных материалов. Это много или мало? - Время революции 1917 года и советско-польской войны тоже слабо изучены? - Есть ли периоды истории Беларуси, которые запрещены к изучению? - Отец нашего гостя - Геннадий Кохановский - также был историком. Как расходились во взглядах на историю ученые разных поколений? - В следующем году истфак БГУ отметит 90-летие. Какие юбилейные проекты уже сейчас в работе? - После капремонта здание истфака станет работать и как музей? - Эксклюзивный подарок от гостя: уникальный исторический факт о городе Молодечно - малой родине Александра Кохановского.