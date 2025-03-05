Гость программы - директор мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" Александр Коркотадзе. - Стало ли мужество защитников Брестской крепости в 1941-ом основой Великой Победы, 80-летие которой мы отпразднуем в этом году? - Какие мероприятия пройдут в мемориальном комплексе к празднованию юбилейной даты Победы? - Осознаёт ли молодёжь Бреста ответственность за город, который является форпостом страны? - Как и когда произошло знакомство нашего гостя с Брестской крепостью? - Продолжают ли сотрудники мемориального комплекса искать новые факты об истории, обороне крепости и ее защитниках? Что удивило Александра Александровича из той информации, которая открылась недавно? - Сегодня Запад нагло переписывает историю. В отношении Брестской крепости какие встречались манипуляции, попытки исказить факты? Каким образом мы можем противостоять этому?

Скажинемолчи | Александр Коркотадзе

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