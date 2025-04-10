Скажинемолчи | Александр Щекович

https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b353573c-7168-4169-9d58-bae1f9e15f96/conversions/d0ff6685-6de2-4f5a-9b57-f9df202c3cd6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b353573c-7168-4169-9d58-bae1f9e15f96/conversions/d0ff6685-6de2-4f5a-9b57-f9df202c3cd6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b353573c-7168-4169-9d58-bae1f9e15f96/conversions/d0ff6685-6de2-4f5a-9b57-f9df202c3cd6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b353573c-7168-4169-9d58-bae1f9e15f96/conversions/d0ff6685-6de2-4f5a-9b57-f9df202c3cd6-xl-___webp_1920.webp 1920w news.by Гость программы - заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Александр Щекович. - Наш гость прошел почти весь путь профсоюзного лидера: от профгрупорга до зампреда объединения. Какой этап был самым сложным? - Можно ли сказать, что Александр Владимирович вырос в Минском городском объединении профсоюзов, отдав ему 17 лет жизни? Уникальный это опыт? - Почему профсоюз - это не карающий орган, а социальный партнер для любого нанимателя и почему иметь в организации "первичку" - выгодно? - Пятилетка качества - это не только про продукцию предприятий, но и жизнь людей. Что под этим подразумевает ФПБ? - Какие дополнительные гарантии профсоюзы прописывают для молодежи? - Поспевают ли профсоюзы за новыми технологиями, которые неизбежно принесут сокращение рабочих мест? - Какие проекты ФПБ готовит к 80-летию Великой Победы?