Скажинемолчи | Александр Тищенко 14.01.2025

Гость программы - эксперт по национальной безопасности Александр Тищенко. - Зеленский в последнее время всё чаще стал упоминать в своих речах Беларусь и нашего Президента. На что рассчитана его риторика? - Мирное урегулирование украинского конфликта - это перспектива какого времени? - Почему Беларусь тоже обязательно должна участвовать в будущих переговорах о мире? - Обсудим недавние заявления Дональда Трампа. Зачем ему Канада, Гренландия и Панамский канал? - Трамп - прежде всего бизнесмен, а потом уже политик. Насколько он может быть опасен для мира в погоне за прибылью? - Будущий год и вся пятилетка в Беларуси пройдут под лозунгом мира и безопасности, заявил Президент Александр Лукашенко. Что, по мнению гостя, каждый из нас может и должен делать, чтобы сберечь мир для Беларуси?