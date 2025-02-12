Гость программы - музыкант, балалаечник-виртуоз Александр Воронище. - Почему Александр выбрал именно этот инструмент? На каких ещё инструментах умеет играть? - Сложно ли заработать на жизнь балалайкой? - В какой момент наш гость понял, что балалайка - это не только про народную музыку, а исполнять на ней можно и хиты разных стилей и жанров? - Вместе с супругой Александр часто выступает в дуэте. Светлана не только поёт, она ещё пишет песни. Легко ли уживаются вместе два творческих человека? - В прошлом году у нашего гостя было много гастролей по России. В каких городах побывал? Как принимал зритель? - Какую сцену хотелось бы покорить? Арену какого масштаба собрать?

Скажинемолчи | Александр Воронище

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