Гость программы - клинический психолог, гештальт-терапевт Алексей Белоцерковец. - Психолог, психотерапевт, психиатр, психоаналитик - спросим у гостя, что объединяет этих специалистов, а кто а этом списке лишний? - Обижается ли Алексей, когда психологию называют лженаукой? - Суициды в подростковом возрасте: все начинается из-за недолюбленности? Когда родителям начинать бить тревогу? - Квадроберы, лапкеры, петрокеры - какие опасности несут в себе современные течения и молодёжные субкультуры? - Узнаем из уст специалиста истинное значение выражения "закрыть гештальт". - Два психолога в семье - это недостаток или благо? - Надо ли разводиться, когда уходят чувства? А также адресуем нашему гостю, вопросы наших подписчиков: как повысить самооценку, как уберечь себя от токсичных людей и использует ли Алексей свои профессиональные навыки в обычной жизни.

Скажинемолчи | Алексей Белоцерковец

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