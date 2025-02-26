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Скажинемолчи | Алексей Белоцерковец
26.02.2025
Гость программы - клинический психолог, гештальт-терапевт Алексей Белоцерковец. - Психолог, психотерапевт, психиатр, психоаналитик - спросим у гостя, что объединяет этих специалистов, а кто а этом списке лишний? - Обижается ли Алексей, когда психологию называют лженаукой? - Суициды в подростковом возрасте: все начинается из-за недолюбленности? Когда родителям начинать бить тревогу? - Квадроберы, лапкеры, петрокеры - какие опасности несут в себе современные течения и молодёжные субкультуры? - Узнаем из уст специалиста истинное значение выражения "закрыть гештальт". - Два психолога в семье - это недостаток или благо? - Надо ли разводиться, когда уходят чувства? А также адресуем нашему гостю, вопросы наших подписчиков: как повысить самооценку, как уберечь себя от токсичных людей и использует ли Алексей свои профессиональные навыки в обычной жизни.
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20 видео
Скажинемолчи | Алексей Белоцерковец26.02.2025
Скажинемолчи | Самир Ёлчиев25.02.2025
Скажинемолчи | Алексей Талай21.02.2025
Скажинемолчи | Марина Вежновец20.02.2025
Скажинемолчи | Ирина Китурко19.02.2025
Скажинемолчи | Алла Пролич18.02.2025
Скажинемолчи | Игорь Король14.02.2025
Скажинемолчи | Павел Лазовик13.02.2025
Скажинемолчи | Александр Воронище12.02.2025
Скажинемолчи | Марина Ильина11.02.2025
Скажинемолчи | Виталий Богданов07.02.2025
Скажинемолчи | Людмила Хитрова06.02.2025
Скажинемолчи | Вадим Боровик05.02.2025
Скажинемолчи | Ирина Довгало04.02.2025
Скажинемолчи | Алла Смоляк31.01.2025
Скажинемолчи | Екатерина Дулова30.01.2025
Скажинемолчи | Евгения Коршикова29.01.2025
Скажинемолчи | Евгений Капба28.01.2025
Скажинемолчи | Николай Зарубицкий и Ирина Синькевич24.01.2025
Скажинемолчи | Людмила Сапего23.01.2025
Скажинемолчи | Алексей Белоцерковец
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