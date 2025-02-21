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Скажинемолчи | Алексей Талай

21.02.2025

Гость студии - паралимпиец, общественный деятель, основатель благотворительного фонда Алексей Талай. - Недавно состоялась премьера документального фильма "Птица Феникс Алексея Талая". Как шла работа над фильмом и кому принадлежит идея? Сложно ли было Алексею снова и снова возвращаться в те времена, к тем событиям, которые разделили его жизнь на "до" и "после"? - Запад постоянно обвиняет Беларусь в агрессии и желании напасть на кого-то. Что наш гость, пострадавший от немецкой мины времён ВОВ, может ответить на такие обвинения? - После первого раунда российско-американских переговоров, когда появилась осторожная надежда на мир в Украине в ближайшее время, Европа и сам Киев дали понять, что ни о каком мире они и не думают, только война. Удивляет ли это Алексея? - Также поговорим о работе Благотворительного фонда Алексея Талая. Какая помощь оказывается, кто и как выступает в качестве благотворителей? - Обсудим также проект "Живая память благодарных поколений". Памятники из переплавленных монет в форме солдатского письма и дерева уже установлены в Минске и Бресте. Ещё один должен появиться на Поклонной горе в Москве. Когда и сколько монет будет передано Музею Победы?

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Скажинемолчи | Алексей Талай

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