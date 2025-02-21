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Скажинемолчи | Алексей Талай
21.02.2025
Гость студии - паралимпиец, общественный деятель, основатель благотворительного фонда Алексей Талай. - Недавно состоялась премьера документального фильма "Птица Феникс Алексея Талая". Как шла работа над фильмом и кому принадлежит идея? Сложно ли было Алексею снова и снова возвращаться в те времена, к тем событиям, которые разделили его жизнь на "до" и "после"? - Запад постоянно обвиняет Беларусь в агрессии и желании напасть на кого-то. Что наш гость, пострадавший от немецкой мины времён ВОВ, может ответить на такие обвинения? - После первого раунда российско-американских переговоров, когда появилась осторожная надежда на мир в Украине в ближайшее время, Европа и сам Киев дали понять, что ни о каком мире они и не думают, только война. Удивляет ли это Алексея? - Также поговорим о работе Благотворительного фонда Алексея Талая. Какая помощь оказывается, кто и как выступает в качестве благотворителей? - Обсудим также проект "Живая память благодарных поколений". Памятники из переплавленных монет в форме солдатского письма и дерева уже установлены в Минске и Бресте. Ещё один должен появиться на Поклонной горе в Москве. Когда и сколько монет будет передано Музею Победы?
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20 видео
Скажинемолчи | Алексей Талай21.02.2025
Скажинемолчи | Марина Вежновец20.02.2025
Скажинемолчи | Ирина Китурко19.02.2025
Скажинемолчи | Алла Пролич18.02.2025
Скажинемолчи | Игорь Король14.02.2025
Скажинемолчи | Павел Лазовик13.02.2025
Скажинемолчи | Александр Воронище12.02.2025
Скажинемолчи | Марина Ильина11.02.2025
Скажинемолчи | Виталий Богданов07.02.2025
Скажинемолчи | Людмила Хитрова06.02.2025
Скажинемолчи | Вадим Боровик05.02.2025
Скажинемолчи | Ирина Довгало04.02.2025
Скажинемолчи | Алла Смоляк31.01.2025
Скажинемолчи | Екатерина Дулова30.01.2025
Скажинемолчи | Евгения Коршикова29.01.2025
Скажинемолчи | Евгений Капба28.01.2025
Скажинемолчи | Николай Зарубицкий и Ирина Синькевич24.01.2025
Скажинемолчи | Людмила Сапего23.01.2025
Скажинемолчи | Забит Самедов22.01.2025
Скажинемолчи | Виктор Сухоруков21.01.2025
Скажинемолчи | Алексей Талай
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