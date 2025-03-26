В последнее время наш гость удостоился целого ряда престижных премий — «Гипертекст», «Книга года», «Большая книга». Какой роман помог автору собрать такой богатый урожай наград? Всегда ли профессиональная критика острее, чем народная? Почему Алексей Николаевич не любит слово амбивалентность? И должен ли писатель в наше время занимать конкретную гражданскую позицию? В России разработан проект профессионального стандарта для писателя. Для чего он нужен? В серии «ЖЗЛ» наш гость выпустил книги о Пришвине, Толстом, Шукшине, Платонове, Распутине, Розанове,Булгакове, Грине. Кто из великих вступил с биографом в особую мистическую связь? Обращаются ли театральные и кинорежиссеры к романам Алексея Варламова? «Мысленный волк» - одна из главных книг автора? Меняется ли с годами потрет студента Литинститута? Кто они, сегодняшние молодые писатели?

Скажинемолчи | Алексей Варламов

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