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Скажинемолчи | Алина Ретькова
11.03.2025
Гостья программы - председатель Молодёжного парламента при Национальном собрании Беларуси Алина Ретькова. - Молодёжный парламент появился в 2020-ом. Много ли сделано за прошедшее время? Какие инициативы уже реализованы? - Какие возможности даёт участие в лидерской платформе "Команда будущего"? - Члены Молодёжного парламента принимают участие в личных приёмах граждан, которые проводят сенаторы. Чем полезен этот опыт? - Как выстраивают молодые парламентарии общение не с единомышленниками, а с теми, кто думает иначе? Трудно ли отстаивать свою точку зрения и какие аргументы помогают? - В президентских выборах в этом году многие отметили небывалую активность молодёжи. Как наша гостья объясняет такой интерес? - Когда у Алины появилось желание идти в политику? Как это восприняли родные и друзья?
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Скажинемолчи | Алина Ретькова
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