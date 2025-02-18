3.54 RUB
3.26 USD
3.42 EUR
Скажинемолчи | Алла Пролич
18.02.2025
Гостья программы - Алла Пролич, Заслуженная артистка Республики Беларусь, актриса Театра-студии киноактера. - Почему местом силы наша гостья называет маленькую деревню Кошевичи в Гомельской области? - С 1993 г. Алла Пролич служит в Театре-студии киноактера. Что отличает этот театральный коллектив от всех прочих? - Поговорим о спектакле-долгожителе "Миленький ты мой", благодаря которому сложилась не только актерская, но и супружеская пара - Алла Пролич и Владимир Гостюхин. - Прислушивается ли наша гостья к критике мужа? И может ли сама покритиковать Владимира Васильевича? - Как разница в возрасте влияет на отношения? - Вызовем в студию дух знаменитой танцовщицы Айседоры Дункан: какую роль муза Есенина сыграла в судьбе нашей героини? - Как актриса Алла Пролич чуть не попала в религиозную секту? - В ноябре прошлого года наша гостья сыграла одну из ролей в премьерном спектакле Национального академического театра имени Янки Купалы "Дзядечкаў сон". Не думает ли она о полноценном переходе в труппу Купаловского театра? - О какой кинороли мечтает актриса?
Выпуски
20 видео
Скажинемолчи | Алла Пролич18.02.2025
Скажинемолчи | Игорь Король14.02.2025
Скажинемолчи | Павел Лазовик13.02.2025
Скажинемолчи | Александр Воронище12.02.2025
Скажинемолчи | Марина Ильина11.02.2025
Скажинемолчи | Виталий Богданов07.02.2025
Скажинемолчи | Людмила Хитрова06.02.2025
Скажинемолчи | Вадим Боровик05.02.2025
Скажинемолчи | Ирина Довгало04.02.2025
Скажинемолчи | Алла Смоляк31.01.2025
Скажинемолчи | Екатерина Дулова30.01.2025
Скажинемолчи | Евгения Коршикова29.01.2025
Скажинемолчи | Евгений Капба28.01.2025
Скажинемолчи | Николай Зарубицкий и Ирина Синькевич24.01.2025
Скажинемолчи | Людмила Сапего23.01.2025
Скажинемолчи | Забит Самедов22.01.2025
Скажинемолчи | Виктор Сухоруков21.01.2025
Скажинемолчи | Стефания-Виталия Винничек17.01.2025
Скажинемолчи | Мария Крючкова16.01.2025
Скажинемолчи | Майя Лыкова15.01.2025
Скажинемолчи | Алла Пролич
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7c732c0f-28b7-4166-b2ab-afd130c86e21/conversions/953bde98-5dbe-49b4-a9b5-6dc0d96bb944-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7c732c0f-28b7-4166-b2ab-afd130c86e21/conversions/953bde98-5dbe-49b4-a9b5-6dc0d96bb944-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7c732c0f-28b7-4166-b2ab-afd130c86e21/conversions/953bde98-5dbe-49b4-a9b5-6dc0d96bb944-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7c732c0f-28b7-4166-b2ab-afd130c86e21/conversions/953bde98-5dbe-49b4-a9b5-6dc0d96bb944-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byГостья программы - Алла Пролич, Заслуженная артистка Республики Беларусь, актриса Театра-студии киноактера. - Почему местом силы наша гостья называет маленькую деревню Кошевичи в Гомельской области? - С 1993 г. Алла Пролич служит в Театре-студии киноактера. Что отличает этот театральный коллектив от всех прочих? - Поговорим о спектакле-долгожителе "Миленький ты мой", благодаря которому сложилась не только актерская, но и супружеская пара - Алла Пролич и Владимир Гостюхин. - Прислушивается ли наша гостья к критике мужа? И может ли сама покритиковать Владимира Васильевича? - Как разница в возрасте влияет на отношения? - Вызовем в студию дух знаменитой танцовщицы Айседоры Дункан: какую роль муза Есенина сыграла в судьбе нашей героини? - Как актриса Алла Пролич чуть не попала в религиозную секту? - В ноябре прошлого года наша гостья сыграла одну из ролей в премьерном спектакле Национального академического театра имени Янки Купалы "Дзядечкаў сон". Не думает ли она о полноценном переходе в труппу Купаловского театра? - О какой кинороли мечтает актриса?