Гостья программы - Алла Пролич, Заслуженная артистка Республики Беларусь, актриса Театра-студии киноактера. - Почему местом силы наша гостья называет маленькую деревню Кошевичи в Гомельской области? - С 1993 г. Алла Пролич служит в Театре-студии киноактера. Что отличает этот театральный коллектив от всех прочих? - Поговорим о спектакле-долгожителе "Миленький ты мой", благодаря которому сложилась не только актерская, но и супружеская пара - Алла Пролич и Владимир Гостюхин. - Прислушивается ли наша гостья к критике мужа? И может ли сама покритиковать Владимира Васильевича? - Как разница в возрасте влияет на отношения? - Вызовем в студию дух знаменитой танцовщицы Айседоры Дункан: какую роль муза Есенина сыграла в судьбе нашей героини? - Как актриса Алла Пролич чуть не попала в религиозную секту? - В ноябре прошлого года наша гостья сыграла одну из ролей в премьерном спектакле Национального академического театра имени Янки Купалы "Дзядечкаў сон". Не думает ли она о полноценном переходе в труппу Купаловского театра? - О какой кинороли мечтает актриса?

Скажинемолчи | Алла Пролич

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