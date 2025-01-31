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Скажинемолчи | Алла Смоляк
31.01.2025
Гостья программы - Алла Смоляк, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, председатель Гомельской областной организации "Белорусского Красного Креста". Среди генералов и полковников наша гостья - одна женщина в Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности. Как работается в мужском коллективе? Поговорим об особенностях электоральной кампании-2025, обсудим самые яркие моменты. - Беларусь стала одной из первых стран бывшего СССР, которая сумела изжить в себе комплекс неполноценности перед Западом. Почему так произошло? - Как любители перемен невольно запустили в Беларуси механизмы социального и импортозамещения? Только за прошлый год в стране выпущено импортозамещающей продукции на 30 миллиардов долларов. - В конце января в Гомельском кардиологическом центре были презентован первый в области специализированный кабинет МРТ и рентген-операционная. Будет ли в регионе и дальше укрепляться материально-техническая база медобслуживания? - О диалоге власти и общества, как он выстраивается? - Наша гостья - экономист по образованию. Каким будет ее финансовый прогноз на ближайшую пятилетку? Какой байкерский фестиваль посетит сенатор в ближайшее время?
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