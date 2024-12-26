3.41 RUB
3.42 USD
3.56 EUR
Скажинемолчи | Анатолий Булавко
26.12.2024
Гость программы - Анатолий Булавко, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, член Постоянной комиссии по национальной безопасности, полковник запаса. - Какие принципиально новые позиции появились в документах о безопасности? - О чем свидетельствуют частые встречи лидеров двух государств - России и Беларуси? - Как военные оценивают потенциал новейших российских ракет "Орешник"? - Почему события в Сирии застали многих экспертов врасплох? - Какие события подтверждают преступные замыслы коллективного Запада? - Удалось ли за последние годы существенно реформировать систему госуправления в Беларуси?
Выпуски
20 видео
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Гузель24.12.2024
Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
Скажинемолчи | Александр Горошкин19.12.2024
Скажинемолчи | Сергей Хмельков18.12.2024
Скажинемолчи | Александр Кохановский17.12.2024
Скажинемолчи | Екатерина Михалева13.12.2024
Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Абрамович29.11.2024
Скажинемолчи | Ирина Малеваная28.11.2024
Скажинемолчи | Анна Басова и Елизавета Хмель27.11.2024
Скажинемолчи | Юлия Абухович26.11.2024
Скажинемолчи | Артём Цуран22.11.2024
Скажинемолчи | Игорь Марзалюк21.11.2024