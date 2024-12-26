Скажинемолчи | Анатолий Булавко 26.12.2024

Гость программы - Анатолий Булавко, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, член Постоянной комиссии по национальной безопасности, полковник запаса. - Какие принципиально новые позиции появились в документах о безопасности? - О чем свидетельствуют частые встречи лидеров двух государств - России и Беларуси? - Как военные оценивают потенциал новейших российских ракет "Орешник"? - Почему события в Сирии застали многих экспертов врасплох? - Какие события подтверждают преступные замыслы коллективного Запада? - Удалось ли за последние годы существенно реформировать систему госуправления в Беларуси?