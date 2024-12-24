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Скажинемолчи | Андрей Гузель
24.12.2024
Гость программы - директор ООО "Музыкальная медиакомпания", представитель рабочей группы по организации и проведению республиканской акции "Марафон единства" Андрей Гузель. - Спросим у гостя, как "Марафон единства" изменил его жизнь. Большая ли команда работает над проектом? - Цеховые концерты, мастер-классы от Президентского оркестра и солистов Большого театра, "НЕскучная НЕлекция", "Знаковая встреча", проекты "Одно дело делаем" и "Разам працуем - разам спяваем" - кто придумывает все новые и новые мероприятия, проводимые в рамках форума? - Сколько артистов может участвовать в гала-концерте "Время выбрало нас" в каждом городе? Спойлер: более 400. - Можно ли сказать, что "Марафон единства" в Могилеве был самым ответственным, поскольку это родина Президента? - Легко ли зрителям получить автограф Николая Лукашенко?
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