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Скажинемолчи | Антон Шабашов
09.01.2025
Гость студии - блогер Антон Шабашов. - Его коронное "Привет, человек! Слыхали новость?" известно сотням тысяч подписчиков Yotube и Тik-tok. Откуда появился этот персонаж: ироничный, юморной, простецкий? Есть у него реальный прототип или это собирательный образ? - Наш гость в блогосфере с 2019 года, пик активности пришелся на 2020-ый, когда Антон стал блогером-миллионником. На дворе 2025-ый, но Шабашов не "сдулся", как многие народные блогеры, активность которых сегодня равна нулю. Почему они сошли с дистанции? - Поинтересуемся, почему наш гость называет себя пропагандистом, ностальгирует ли он по СССР, и не мешают ли польские корни критиковать польскую власть и западных политиков - Есть ли у Антона Шабашова политические амбиции? Несет ли он ответственность за свои видео перед подписчиками? Что может растрогать его до слез? И хватает ли на жизнь от занятия блогерством?
Выпуски
20 видео
Скажинемолчи | Антон Шабашов09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Гузель24.12.2024
Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
Скажинемолчи | Александр Горошкин19.12.2024
Скажинемолчи | Сергей Хмельков18.12.2024
Скажинемолчи | Александр Кохановский17.12.2024
Скажинемолчи | Екатерина Михалева13.12.2024
Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Абрамович29.11.2024