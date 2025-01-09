Скажинемолчи | Антон Шабашов 09.01.2025

Гость студии - блогер Антон Шабашов. - Его коронное "Привет, человек! Слыхали новость?" известно сотням тысяч подписчиков Yotube и Тik-tok. Откуда появился этот персонаж: ироничный, юморной, простецкий? Есть у него реальный прототип или это собирательный образ? - Наш гость в блогосфере с 2019 года, пик активности пришелся на 2020-ый, когда Антон стал блогером-миллионником. На дворе 2025-ый, но Шабашов не "сдулся", как многие народные блогеры, активность которых сегодня равна нулю. Почему они сошли с дистанции? - Поинтересуемся, почему наш гость называет себя пропагандистом, ностальгирует ли он по СССР, и не мешают ли польские корни критиковать польскую власть и западных политиков - Есть ли у Антона Шабашова политические амбиции? Несет ли он ответственность за свои видео перед подписчиками? Что может растрогать его до слез? И хватает ли на жизнь от занятия блогерством?