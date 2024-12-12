Скажинемолчи | Антонина Кошель 12.12.2024

Гость программы - олимпийская чемпионка, заслуженный тренер Республики Беларусь, председатель Белорусского общественного объединения "Ветераны физической культуры и спорта" Антонина Кошель. - Как наша гостья попала в спортивную гимнастику и насколько тернистым был путь к олимпийскому золоту? - В спортивном успехе чего больше - таланта или трудолюбия? - Что для Антонины Владимировны было сложнее - выступать самой или объяснять спортсмену, что и как нужно делать? - В 90-ые годы именитые спортсмены и тренеры уезжали за границу. Почему наша гостья не согласилась на подобные предложения? - В 2020 м Антонина Кошель одной из первых среди представителей спортивной отрасли поставила свою подпись в поддержку Александра Лукашенко. С какими чувствами узнавала про спортсменов, которые выступили против своей страны, своего государства? - У нашей гостьи прекрасная семья - надёжный муж, двое дочерей, две внучки и двое внуков. Часто ли удаётся собираться вместе?