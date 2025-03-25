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Скажинемолчи | Артем Туров
25.03.2025
Гость программы - депутат Государственной Думы, Заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров. И еще: наш гость - сын прославленного кинорежиссера Виктора Турова. Спросим, каким Артем Викторович помнит своего отца? - Как на него повлияли киноленты "Я родом из детства", "Через кладбище", "Люди на болоте" и др.? - Какой фильм мечтал снять режиссер, но не успел, и сможет ли сын продолжить его дело? - Наш гость вырос в Смоленске, но Минск считает своей второй родиной. Есть обязательные к посещению места? - На каких прорывных проектах Союзного государства хотелось бы заострить внимание? - Почему Артем Викторович вышел из соцсетей Meta, назвав их открытой пропагандой цифрового фашизма и экстремизма? - Правда ли, что хоккейный клуб из Смоленска "Славутич" выступил в чемпионат Беларуси по инициативе нашего гостя?
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Скажинемолчи | Артем Туров25.03.2025
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Скажинемолчи | Елизавета Глушакова18.03.2025
Скажинемолчи | Сергей Федотов14.03.2025
Скажинемолчи | Алена Басікірская13.03.2025
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Скажинемолчи | Лидия Ермошина07.03.2025
Скажинемолчи | Полина Базылева06.03.2025
Скажинемолчи | Александр Коркотадзе05.03.2025
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Скажинемолчи | Юрий Гигиняк27.02.2025
Скажинемолчи | Алексей Белоцерковец26.02.2025
Скажинемолчи | Самир Ёлчиев25.02.2025
Скажинемолчи | Алексей Талай21.02.2025
Скажинемолчи | Марина Вежновец20.02.2025
Скажинемолчи | Ирина Китурко19.02.2025
Скажинемолчи | Артем Туров
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