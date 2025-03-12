Гость программы - Артур Гарфанкел, музыкант, сын участника легендарного в 60-ых коллектива "Simon & Garfunkel". - Зачем житель Нью-Йоркской богемы приехал в Минск в августе 2020 года и как оказался в гуще событий? - Сегодня, спустя 5 лет, как чувствует себя наш гость, гражданский темперамент растратил не зря? - Сейчас отдает предпочтение политическим или музыкальным баррикадам? - В ноябре в свет вышла пластинка "Garfunkel & Garfunkel - отец и сын". Как спелись два Артура - старший и младший? - Чему научил нашего гостя Анатолий Ярмоленко, с которым Артур выступал в Кремле и какие площадки покоряет вместе с группой AURA? - Где предпочитает осесть музыкант - на малой родине на Манхэттене или в Минске? - Кому из современных политиков музыкант отдал свое сердце навсегда?

Скажинемолчи | Артур Гарфанкел

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