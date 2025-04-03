Скажинемолчи | Эдуард Богданович

https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fdce2095-1b9b-4a8c-8656-83929a922908/conversions/e26e7dc3-7510-431a-a526-71d76ed871f8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fdce2095-1b9b-4a8c-8656-83929a922908/conversions/e26e7dc3-7510-431a-a526-71d76ed871f8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fdce2095-1b9b-4a8c-8656-83929a922908/conversions/e26e7dc3-7510-431a-a526-71d76ed871f8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fdce2095-1b9b-4a8c-8656-83929a922908/conversions/e26e7dc3-7510-431a-a526-71d76ed871f8-xl-___webp_1920.webp 1920w news.by Гость программы - директор Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта Эдуард Богданович. Проведём виртуальную экскурсию по единственному в нашей стране скансену - музею под открытом небом. - 150 гектаров территории, 22 тысячи единиц хранения, дома, постройки, церковь 1704 года, корчма, 3 мельницы - сколько человек ухаживает за всей этой красотой? В чем, по мнению нашего гостя, особый секрет ухода за артефактами под открытым небом, когда и в дождь и в снег? - Обсудим зарплаты сотрудников и их личную мотивацию - работать в музее Озерцо - Сколько белорусских обрядов удалось воссоздать, чтобы демонстрировать их посетителям? - Какие из них самые популярные и уникальные? Зачем директор организовывает для банкиров забеги по болоту и пугает туристов Бабой Ягой? И какой продукт пользуется особым спросом у китайцев? - Услышим ответ(в стихах!), помогает ли директору самобытного музея его знаменитая поэтическая фамилия?