Скажинемолчи | Екатерина Дулова 30.01.2025

Гостья программы - Екатерина Дулова, генеральный директор Большого театра Беларуси. - В феврале в Большом стартует новый творческий проект "Жизнь в профессии". Кто из звёзд балета примет участие в бенефисных спектаклях? - Весной в театре планируется вечер одноактных балетов “Болеро", "Кармен" и "Пляска смерти" в постановке главного балетмейстера театра Игоря Колба Останется ли в афише "Болеро" Валентина Елизарьева? - Почему XX век в театре называют режиссерским, а XXI - менеджерским или директорским? - Успех с точки зрения директора - это только прибыль и финансы? - Обсудим важный проект Большого - "Патетический дневник памяти". Спектакль увидят не только белорусы, но и россияне? - Пришло ли время поставить белорусскую советскую оперу в нашем театре? - Как Екатерина Николаевна относится к творческим экспериментам артистов Большого, к их участию в популярных телешоу, например? - Впервые и только у нас Екатерина Дулова объясняет ажиотаж вокруг балета "Щелкунчик" - Станут ли в Большом театре продавать именные билеты на аншлаговые спектакли? - Как публика реагирует на премьеру оперы "Евгений Онегин"? - Супруг нашей гостьи - музыкант, сыновья - музыканты, театр, которым она руководит - тоже музыкальный. Где Екатерина Николаевна отдыхает от музыки?