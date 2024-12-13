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Скажинемолчи | Екатерина Михалева
13.12.2024
Гость программы - официальный представитель ОСВОД Екатерина Михалева. - Поговорим о безопасном поведении на воде и вблизи водоёмов. Что говорит статистика - как меняется год от года количество пострадавших и утонувших? - Спасатели ОСВОД регулярно проводят рейды, патрулируют водоёмы и разъясняют рыбакам правила поведения. Как реагируют люди на такую профилактическую работу? - О чём надо помнить, собираясь на зимнюю рыбалку? - Средняя дневная температура этим летом была на три градуса выше обычного. Насколько напряженным выдался купальный сезон-2024? - По статистике только небольшой процент погибших тонут во время купания. С чем связаны остальные утопления? - Достаточно ли в стране спасательных станций и постов?
Выпуски
20 видео
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