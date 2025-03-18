Гостья программы - политолог, научный сотрудник Центра политологии Института социологии НАН Беларуси Елизавета Глушакова. - Что молодую девушку заинтересовало в политологии? Доводилось ли Елизавете вступать в горячие дискуссии с более опытными коллегами? - Что думает наша гостья о нынешних западных политиках-женщинах? Справедливо ли их уличают в кровожадности? - Как реагировать на недавние довольно агрессивные заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен? Зачем Европе раздувать мысль о враждебности России? - Обсудим также визит Александра Лукашенко в Россию. На какие тезисы белорусского лидера следует обратить особое внимание? - Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства вступил в силу. Насколько это способно охладить воинствующий пыл наших западных соседей в отношении Беларуси? - Кто стоит за акциями протеста, прошедших в ряде европейских столиц в минувшие выходные? Велика ли вероятность повторения там "украинского майдана"? - Согласия в рядах стран ЕС в последнее время становится меньше. Есть ли предпосылки к развалу Евросоюза?

Скажинемолчи | Елизавета Глушакова

https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0f1e56ee-2855-4c04-b6da-3e6d1d5b85c6/conversions/bb2b9163-5b55-4ea8-a4cf-262065ab0c8d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0f1e56ee-2855-4c04-b6da-3e6d1d5b85c6/conversions/bb2b9163-5b55-4ea8-a4cf-262065ab0c8d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0f1e56ee-2855-4c04-b6da-3e6d1d5b85c6/conversions/bb2b9163-5b55-4ea8-a4cf-262065ab0c8d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0f1e56ee-2855-4c04-b6da-3e6d1d5b85c6/conversions/bb2b9163-5b55-4ea8-a4cf-262065ab0c8d-xl-___webp_1920.webp 1920w news.by Гостья программы - политолог, научный сотрудник Центра политологии Института социологии НАН Беларуси Елизавета Глушакова. - Что молодую девушку заинтересовало в политологии? Доводилось ли Елизавете вступать в горячие дискуссии с более опытными коллегами? - Что думает наша гостья о нынешних западных политиках-женщинах? Справедливо ли их уличают в кровожадности? - Как реагировать на недавние довольно агрессивные заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен? Зачем Европе раздувать мысль о враждебности России? - Обсудим также визит Александра Лукашенко в Россию. На какие тезисы белорусского лидера следует обратить особое внимание? - Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства вступил в силу. Насколько это способно охладить воинствующий пыл наших западных соседей в отношении Беларуси? - Кто стоит за акциями протеста, прошедших в ряде европейских столиц в минувшие выходные? Велика ли вероятность повторения там "украинского майдана"? - Согласия в рядах стран ЕС в последнее время становится меньше. Есть ли предпосылки к развалу Евросоюза?