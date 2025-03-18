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Скажинемолчи | Елизавета Глушакова

18.03.2025

Гостья программы - политолог, научный сотрудник Центра политологии Института социологии НАН Беларуси Елизавета Глушакова. - Что молодую девушку заинтересовало в политологии? Доводилось ли Елизавете вступать в горячие дискуссии с более опытными коллегами? - Что думает наша гостья о нынешних западных политиках-женщинах? Справедливо ли их уличают в кровожадности? - Как реагировать на недавние довольно агрессивные заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен? Зачем Европе раздувать мысль о враждебности России? - Обсудим также визит Александра Лукашенко в Россию. На какие тезисы белорусского лидера следует обратить особое внимание? - Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства вступил в силу. Насколько это способно охладить воинствующий пыл наших западных соседей в отношении Беларуси? - Кто стоит за акциями протеста, прошедших в ряде европейских столиц в минувшие выходные? Велика ли вероятность повторения там "украинского майдана"? - Согласия в рядах стран ЕС в последнее время становится меньше. Есть ли предпосылки к развалу Евросоюза?

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Скажинемолчи | Елизавета Глушакова

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