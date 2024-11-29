Скажинемолчи | Евгений Абрамович 29.11.2024

Гость программы - начальник Специализированного лицея МВД Евгений Абрамович. • Лицей был создан в 2015 году. С какими успехами и наработками он готовится встретить в следующем году 10-летие? • В нынешнем году в лицее был самый высокий конкурс за всё время. Планируется ли расширить приём, увеличить количество классов? • Обучение в лицее проходят ребята с 7-го класса. Как происходит их адаптация в новых непривычных условиях? • Есть ли особые вступительные испытания, которые необходимо пройти для зачисления? • Какие условия созданы для обучения и для пребывания учащихся? • Спросим о поощрениях и взысканиях. В чём они заключаются, как часто награждают учащихся или наказывают? • Какие таланты помогает раскрыть лицей своим воспитанникам?