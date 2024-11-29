3.29 RUB
3.60 USD
3.79 EUR
Скажинемолчи | Евгений Абрамович
29.11.2024
Гость программы - начальник Специализированного лицея МВД Евгений Абрамович. • Лицей был создан в 2015 году. С какими успехами и наработками он готовится встретить в следующем году 10-летие? • В нынешнем году в лицее был самый высокий конкурс за всё время. Планируется ли расширить приём, увеличить количество классов? • Обучение в лицее проходят ребята с 7-го класса. Как происходит их адаптация в новых непривычных условиях? • Есть ли особые вступительные испытания, которые необходимо пройти для зачисления? • Какие условия созданы для обучения и для пребывания учащихся? • Спросим о поощрениях и взысканиях. В чём они заключаются, как часто награждают учащихся или наказывают? • Какие таланты помогает раскрыть лицей своим воспитанникам?
Выпуски
20 видео
Скажинемолчи | Евгений Абрамович29.11.2024
Скажинемолчи | Ирина Малеваная28.11.2024
Скажинемолчи | Анна Басова и Елизавета Хмель27.11.2024
Юлия Абухович, экономический эксперт, старший научный сотрудник ОАО "Гипросвязь"26.11.2024
Артём Цуран - председатель Минского городского Совета депутатов22.11.2024
Игорь Марзалюк - депутат Палаты представителей, профессор21.11.2024
Дмитрий Певцов - актер театра и кино, народный артист России, депутат Госдумы20.11.2024
Андрей Сыч - политический обозреватель телеканала "Первый информационный"19.11.2024
Александр Карелин, трехкратный олимпийский чемпион, сенатор, Герой России15.11.2024
Инга Сечко - кандидат психологических наук, специалист по профайлингу, старший преподаватель кафедры14.11.2024
Анастасия Мирончик-Иванова - призер мира и Европы по легкой атлетике, депутат Палаты представителей13.11.2024
Ольга Луговская - начальник Госатомнадзора12.11.2024
Тамер Маллак - телеоператор главной дирекции телеканала "Первый информационный"08.11.2024
Николай Бурляев - советский и российский актер театра и кино, депутат Государственной Думы РФ06.11.2024
Алексей Гайдашов - руководитель Белорусской антарктической экспедиции05.11.2024
Томаш Шмидт - польский диссидент, руководитель фонда "Польская правда"01.11.2024
Марина Борисевич - заместитель директора РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии31.10.2024
Елена Трещинская - директор радиостанции Белтелерадиокомпании "Радиус ФМ"30.10.2024
Ольга Смирнова - заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома29.10.2024
Александр Маркевич - аналитик Центра политологии Института социологии НАН Беларуси25.10.2024