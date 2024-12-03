Скажинемолчи | Евгений Ермолкович 03.12.2024

Гость студии - артист, актёр Евгений Ермолкович. - Один из творческих персонажей Евгения вот уже 7 лет производит фурор. Как появился этот образ? Есть ли у Зинаиды Фурор реальный прототип? Сколько весит и стоит вся эта красота? Кто зарабатывает больше: Евгений Ермолкович или Зинаида Фурор? - Работа в Молодежном театре эстрады для нашего гостя - это служение или игра? Есть ли в творческой среде место дружбе, и при чем здесь фрекен Бок? - "Где родился, там и пригодился", - поет Евгений в дуэте с Александрой Мелех. Действительно ли он так считает, не помышлял ли никогда об отъезде? - На Белорусском радио Евгений ведёт программу "Вiтаем, вiншуем, жадаем!" Что его до глубины души впечатляет и трогает? Спойлер: бумажные письма радиослушателей - Также расспросим артиста о ближайших творческих планах, вспомним деревенское детство и полистаем семейный альбом