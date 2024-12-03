3.32 RUB
3.53 USD
3.71 EUR
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович
03.12.2024
Гость студии - артист, актёр Евгений Ермолкович. - Один из творческих персонажей Евгения вот уже 7 лет производит фурор. Как появился этот образ? Есть ли у Зинаиды Фурор реальный прототип? Сколько весит и стоит вся эта красота? Кто зарабатывает больше: Евгений Ермолкович или Зинаида Фурор? - Работа в Молодежном театре эстрады для нашего гостя - это служение или игра? Есть ли в творческой среде место дружбе, и при чем здесь фрекен Бок? - "Где родился, там и пригодился", - поет Евгений в дуэте с Александрой Мелех. Действительно ли он так считает, не помышлял ли никогда об отъезде? - На Белорусском радио Евгений ведёт программу "Вiтаем, вiншуем, жадаем!" Что его до глубины души впечатляет и трогает? Спойлер: бумажные письма радиослушателей - Также расспросим артиста о ближайших творческих планах, вспомним деревенское детство и полистаем семейный альбом
Выпуски
20 видео
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Абрамович29.11.2024
Скажинемолчи | Ирина Малеваная28.11.2024
Скажинемолчи | Анна Басова и Елизавета Хмель27.11.2024
Юлия Абухович, экономический эксперт, старший научный сотрудник ОАО "Гипросвязь"26.11.2024
Артём Цуран - председатель Минского городского Совета депутатов22.11.2024
Игорь Марзалюк - депутат Палаты представителей, профессор21.11.2024
Дмитрий Певцов - актер театра и кино, народный артист России, депутат Госдумы20.11.2024
Андрей Сыч - политический обозреватель телеканала "Первый информационный"19.11.2024
Александр Карелин, трехкратный олимпийский чемпион, сенатор, Герой России15.11.2024
Инга Сечко - кандидат психологических наук, специалист по профайлингу, старший преподаватель кафедры14.11.2024
Анастасия Мирончик-Иванова - призер мира и Европы по легкой атлетике, депутат Палаты представителей13.11.2024
Ольга Луговская - начальник Госатомнадзора12.11.2024
Тамер Маллак - телеоператор главной дирекции телеканала "Первый информационный"08.11.2024
Николай Бурляев - советский и российский актер театра и кино, депутат Государственной Думы РФ06.11.2024
Алексей Гайдашов - руководитель Белорусской антарктической экспедиции05.11.2024
Томаш Шмидт - польский диссидент, руководитель фонда "Польская правда"01.11.2024
Марина Борисевич - заместитель директора РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии31.10.2024
Елена Трещинская - директор радиостанции Белтелерадиокомпании "Радиус ФМ"30.10.2024
Ольга Смирнова - заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома29.10.2024