Скажинемолчи | Евгений Капба 28.01.2025

Гость программы - Евгений Капба, журналист и писатель. Наш гость живет и работает в Речице журналистом в газете "Дняпровец". Первый писательский успех пришел к нему с книгой "Акула пера в СССР". В текущем рейтинге сайта Автор.Тудей Евгений на 45-ом месте. Всего коммерческих авторов там более двух тысяч. - Как распорядился популярностью большой писатель из маленького города? Подсел ли на "циферки" рейтингов? - Рассказываем алгоритм: как автору добиться впечатляющих охватов - в десятки тысяч читателей? - Какие отклики получает современный писатель: в основном, хвалят или критикуют? - Новая серия книг Евгения Капбы "Великий и ужасный" стала еще заметнее - в чем причина успеха? - Можно ли сегодня писательством заработать на жизнь? - Как наш гость, историк по образованию, стал журналистом? - Обсудим девиз гостя: "Нужно делать так, как нужно, а как не нужно делать не нужно" - Что Евгений Капба посоветует нам и нашим зрителям посмотреть в Речице в первую очередь?