Гость программы - Евгений Капба, журналист и писатель.
Наш гость живет и работает в Речице журналистом в газете "Дняпровец". Первый писательский успех пришел к нему с книгой "Акула пера в СССР". В текущем рейтинге сайта Автор.Тудей Евгений на 45-ом месте. Всего коммерческих авторов там более двух тысяч.
- Как распорядился популярностью большой писатель из маленького города? Подсел ли на "циферки" рейтингов?
- Рассказываем алгоритм: как автору добиться впечатляющих охватов - в десятки тысяч читателей?
- Какие отклики получает современный писатель: в основном, хвалят или критикуют?
- Новая серия книг Евгения Капбы "Великий и ужасный" стала еще заметнее - в чем причина успеха?
- Можно ли сегодня писательством заработать на жизнь?
- Как наш гость, историк по образованию, стал журналистом?
- Обсудим девиз гостя: "Нужно делать так, как нужно, а как не нужно делать не нужно"
- Что Евгений Капба посоветует нам и нашим зрителям посмотреть в Речице в первую очередь?
Выпуски
20 видео
Скажинемолчи | Евгений Капба
28.01.2025
Скажинемолчи | Николай Зарубицкий и Ирина Синькевич
24.01.2025
Скажинемолчи | Людмила Сапего
23.01.2025
Скажинемолчи | Забит Самедов
22.01.2025
Скажинемолчи | Виктор Сухоруков
21.01.2025
Скажинемолчи | Стефания-Виталия Винничек
17.01.2025
Скажинемолчи | Мария Крючкова
16.01.2025
Скажинемолчи | Майя Лыкова
15.01.2025
Скажинемолчи | Александр Тищенко
14.01.2025
Скажинемолчи | Виталий Тишуров
10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов
09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко
08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова
03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании