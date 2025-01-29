Гостья программы - Евгения Коршикова, главный врач Минского городского детского клинического центра по стоматологии, депутат Мингорсовета.
- Как центр c семидесятилетней историей может сегодня быть в авангарде?
- Почему нельзя использовать зубной порошок детям?
- Какие акции для своих пациентов проводит клинический центр по стоматологии?
- Все ли модные и дорогостоящие процедуры приносят пользу и на что родителям точно не стоит тратиться?
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20 видео
Скажинемолчи | Евгения Коршикова
29.01.2025
Скажинемолчи | Евгений Капба
28.01.2025
Скажинемолчи | Николай Зарубицкий и Ирина Синькевич
24.01.2025
Скажинемолчи | Людмила Сапего
23.01.2025
Скажинемолчи | Забит Самедов
22.01.2025
Скажинемолчи | Виктор Сухоруков
21.01.2025
Скажинемолчи | Стефания-Виталия Винничек
17.01.2025
Скажинемолчи | Мария Крючкова
16.01.2025
Скажинемолчи | Майя Лыкова
15.01.2025
Скажинемолчи | Александр Тищенко
14.01.2025
Скажинемолчи | Виталий Тишуров
10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов
09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко
08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова
03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании