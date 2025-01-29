Скажинемолчи | Евгения Коршикова 29.01.2025

Гостья программы - Евгения Коршикова, главный врач Минского городского детского клинического центра по стоматологии, депутат Мингорсовета. - Как центр c семидесятилетней историей может сегодня быть в авангарде? - Почему нельзя использовать зубной порошок детям? - Какие акции для своих пациентов проводит клинический центр по стоматологии? - Все ли модные и дорогостоящие процедуры приносят пользу и на что родителям точно не стоит тратиться?