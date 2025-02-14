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Скажинемолчи | Игорь Король

14.02.2025

Гость программы - аналитик БИСИ, генерал-майор запаса Игорь Король. - Наш гость живёт и работает в Бресте. Поинтересуемся, какова сейчас ситуация в приграничном регионе? Что Игорь Сергеевич думает о закрытии Польшей большинства погранпереходов? - В Вооруженных Силах идёт проверка боевой готовности. Беларусь уведомила об этом государства–участников Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Мы необходимые условия выполняем. А как ведут себя наши западные "партнёры"? - Зачем Польше увеличение численности армии до 300 тысяч военнослужащих? Чем нам это может угрожать? - В Беларусь вернулось ядерное оружие, ждём появление "Орешника". Достаточно ли у белорусских военнослужащих компетенций для их применения? - Какое современное и эффективное вооружение есть сейчас в арсенале наших Вооружённых Сил? - В этом году нашим военным предстоят международные учения в рамках ШОС, совместные белорусско-российские манёвры "Запад-2025" и многое другое. В том числе тренировка ОДКБ. Как наш гость оценивает эффективность этой Организации?

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Скажинемолчи | Игорь Король

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