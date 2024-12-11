3.40 RUB
3.40 USD
3.59 EUR
Скажинемолчи | Инна Толкачева
11.12.2024
Гостья программы - Инна Толкачева, директор "Солигорской птицефабрики", член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по законодательству и государственному строительству. - Перепелами "Солигорская птицефабрика" занимается около 20 лет. Как за эти годы менялся в нашем обществе спрос на перепелиное яйцо? - В ноябре открылась "Инновационная перепелиная ферма замкнутого цикла". Что это такое? - В стране 19 яичных фабрик. Как Солигорску удается сохранять лидерство? - О качестве белорусских продуктов. Тут не забалуешь? - Легко ли совмещать топовую позицию на предприятии с работой в Совете Республики? - Когда муж - художник. Легко ли уживаются под одной крышей сенатор и творческий человек?
Выпуски
20 видео
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Абрамович29.11.2024
Скажинемолчи | Ирина Малеваная28.11.2024
Скажинемолчи | Анна Басова и Елизавета Хмель27.11.2024
Юлия Абухович, экономический эксперт, старший научный сотрудник ОАО "Гипросвязь"26.11.2024
Артём Цуран - председатель Минского городского Совета депутатов22.11.2024
Игорь Марзалюк - депутат Палаты представителей, профессор21.11.2024
Дмитрий Певцов - актер театра и кино, народный артист России, депутат Госдумы20.11.2024
Андрей Сыч - политический обозреватель телеканала "Первый информационный"19.11.2024
Александр Карелин, трехкратный олимпийский чемпион, сенатор, Герой России15.11.2024
Инга Сечко - кандидат психологических наук, специалист по профайлингу, старший преподаватель кафедры14.11.2024
Анастасия Мирончик-Иванова - призер мира и Европы по легкой атлетике, депутат Палаты представителей13.11.2024
Ольга Луговская - начальник Госатомнадзора12.11.2024
Тамер Маллак - телеоператор главной дирекции телеканала "Первый информационный"08.11.2024
Николай Бурляев - советский и российский актер театра и кино, депутат Государственной Думы РФ06.11.2024