Скажинемолчи | Инна Толкачева 11.12.2024

Гостья программы - Инна Толкачева, директор "Солигорской птицефабрики", член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по законодательству и государственному строительству. - Перепелами "Солигорская птицефабрика" занимается около 20 лет. Как за эти годы менялся в нашем обществе спрос на перепелиное яйцо? - В ноябре открылась "Инновационная перепелиная ферма замкнутого цикла". Что это такое? - В стране 19 яичных фабрик. Как Солигорску удается сохранять лидерство? - О качестве белорусских продуктов. Тут не забалуешь? - Легко ли совмещать топовую позицию на предприятии с работой в Совете Республики? - Когда муж - художник. Легко ли уживаются под одной крышей сенатор и творческий человек?