Скажинемолчи | Ирина Довгало 04.02.2025

Гость программы - депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Ирина Довгало. - Из первых уст узнаем о презентации книги "Наш Президент", прошедшей в Парламенте и Совете Республики. Какие впечатления, что нашу гостью связывает с авторами издания - Александром Радьковым и Александром Карлюкевичем? - У Ирины Викторовны в Парламенте - вторая каденция. Сложной ли была борьба на второй срок, почувствовала ли она уже вкус депутатства и сколько раз пожалела о своем решении? - Узнаем инсайды законотворчества: увлекательный ли этот процесс, есть ли закон, который наша гостья хотела бы "продвинуть" и при обсуждении поправок к какому Закону она единственная из всех депутатов голосовала против? - Поговорим о работе с людьми: с какими вопросами приходят избиратели, много ли от них поступает инициатив, и есть ли у молодежи запрос на диалог с властью? - На сессии из Гомеля в Минск наша гостья ездит на поезде, а в пути - читает. Каким будет её ТОП книг, обязательных к прочтению уже сейчас?