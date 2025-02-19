Гостья программы - Ирина Китурко, доктор исторических наук, ректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. - 22 февраля Купаловский университет отпразднует 85-ю годовщину со Дня основания. Как преподаватели и студенты готовятся к юбилею? - Какие страницы истории вуза особенно впечатляют? - Какими выпускниками можно и нужно гордиться? - От студентки до ректора - это личный выбор или судьба нашей гостьи? - На каком из факультетов сегодня самый высокий конкурс? - Как зарекомендовали себя педагогические классы, выпускники которых поступают в университет по собеседованию? - Можно ли утверждать, что Купаловский аккумулирует лучших выпускников школ всего региона? - 31 января Ирина Федоровна получила диплом доктора наук из рук Президента. Какое исследование привело ее к столь почетному званию? - В одном лице - счастливая дочь и любимая бабушка: как успевать на всех фронтах?

Скажинемолчи | Ирина Китурко

https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7aa9307f-e072-49e7-8037-4c91c3a0ec1e/conversions/56f94a6b-d9b8-421c-9487-219ec5379ddb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7aa9307f-e072-49e7-8037-4c91c3a0ec1e/conversions/56f94a6b-d9b8-421c-9487-219ec5379ddb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7aa9307f-e072-49e7-8037-4c91c3a0ec1e/conversions/56f94a6b-d9b8-421c-9487-219ec5379ddb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7aa9307f-e072-49e7-8037-4c91c3a0ec1e/conversions/56f94a6b-d9b8-421c-9487-219ec5379ddb-xl-___webp_1920.webp 1920w news.by Гостья программы - Ирина Китурко, доктор исторических наук, ректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. - 22 февраля Купаловский университет отпразднует 85-ю годовщину со Дня основания. Как преподаватели и студенты готовятся к юбилею? - Какие страницы истории вуза особенно впечатляют? - Какими выпускниками можно и нужно гордиться? - От студентки до ректора - это личный выбор или судьба нашей гостьи? - На каком из факультетов сегодня самый высокий конкурс? - Как зарекомендовали себя педагогические классы, выпускники которых поступают в университет по собеседованию? - Можно ли утверждать, что Купаловский аккумулирует лучших выпускников школ всего региона? - 31 января Ирина Федоровна получила диплом доктора наук из рук Президента. Какое исследование привело ее к столь почетному званию? - В одном лице - счастливая дочь и любимая бабушка: как успевать на всех фронтах?