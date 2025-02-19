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Скажинемолчи | Ирина Китурко
19.02.2025
Гостья программы - Ирина Китурко, доктор исторических наук, ректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. - 22 февраля Купаловский университет отпразднует 85-ю годовщину со Дня основания. Как преподаватели и студенты готовятся к юбилею? - Какие страницы истории вуза особенно впечатляют? - Какими выпускниками можно и нужно гордиться? - От студентки до ректора - это личный выбор или судьба нашей гостьи? - На каком из факультетов сегодня самый высокий конкурс? - Как зарекомендовали себя педагогические классы, выпускники которых поступают в университет по собеседованию? - Можно ли утверждать, что Купаловский аккумулирует лучших выпускников школ всего региона? - 31 января Ирина Федоровна получила диплом доктора наук из рук Президента. Какое исследование привело ее к столь почетному званию? - В одном лице - счастливая дочь и любимая бабушка: как успевать на всех фронтах?
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Скажинемолчи | Ирина Китурко
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