Скажинемолчи | Ирина Малеваная 28.11.2024

Гость программы - директор РНПЦ спорта, кандидат медицинских наук, доцент Ирина Малеваная. • Спросим, с какими результатами РНПЦ спорта, который отпраздновал свой первый юбилей - 10 лет, подошел к круглой дате? Какое волевое решение Президента помогло белорусской спортивной медицине обрести крышу над головой? • Наши спортсмены неустанно и неизменно показывают хорошие результаты в самых разных видах спорта. Востребован ли белорусский опыт научно-исследовательской деятельности в области спортивной медицины за пределами нашей страны? • В картотеке РНПЦ спорта около 35 тыс. пациентов, среди которых - спортсмены, тренеры, ветераны спорта, люди экстремальных профессий. А может ли стать пациентом центра обычный человек? И обращаются ли в наш центр иностранцы? • Обсудим депутатскую деятельность Ирины Анатольевны и подсчитаем, на скольких Олимпиадах она побывала