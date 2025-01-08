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Скажинемолчи | Константин Михаленко
08.01.2025
Гость программы - Константин Михаленко, художественный руководитель Молодежного театра, доцент кафедры театрального творчества БГУКИ. - Помогает ли актерское прошлое новому худруку в управлении Молодежным? - Что в театре первично: комфортная температура, хороший буфет или яркие постановки? - Молодежный отметил недавно свое 40-летие, в репертуаре более 40 спектаклей. Оправдывает ли себя такая насыщенная афиша? - С переходом на новую систему финансирования театры обречены ставить хиты. Замахнувшись на "Любовь и голуби", как найти баланс между интеллектуальным и коммерческим продуктом? - В России театральные артисты высокие гонорары получают, в основном, на киносъемках, а в Беларуси как? - Наш гость - супруг ректора БГУКИ Натальи Карчевской. Легко ли преподавать в университете под началом Натальи Владимировны? - Какой спектакль в Молодежном театре обязателен к просмотру - выбор худрука.
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