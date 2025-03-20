Гость программы - журналист, медиаменеджер, специальный корреспондент компании RT, блогер Константин Придыбайло. - Наш гость приехал с авторским мастер-классом для журналистов, как противостоять дипфейкам. Есть ли действительно 100%-ный способ, как это сделать? - И как нам всем жить в условиях вечной информационной войны? - Почему в трендах у блогеров - новости о простых, даже бытовых вещах? - Год назад наш гость отмечал, что риторика про армию, про престиж службы в армии в России меняется в лучшую сторону. Сохранилась ли эта тенденция, особенно среди молодого поколения? И как на сознание влияют реальные "картинки" про СВО? - Готов ли Константин Придыбайло потратить 5 млн. долларов на "золотой" американский паспорт? - Что он думает про многократно переобувшихся бывших коллег-журналистов? - А также - эксклюзивно - из первых уст: когда Константин напишет книгу, почему он хочет жениться на белоруске и когда это, наконец, случится, и что написал Александр Григорьевич Лукашенко, подписывая нашему гостю книгу "Наш Президент"

Скажинемолчи | Константин Придыбайло

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