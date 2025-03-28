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Скажинемолчи | Константин Цыбульский

28.03.2025

Гость программы - Константин Цыбульский, подполковник милиции в отставке, поэт-песенник. Среди духовных учителей наш гость называет первым делом рыжего кота. Кто ещё повлиял на внутренний мир будущего поэта и милиционера? - Как выпускник филфака БГУ стал участковым инспектором? - Легко ли совмещать два параллельных мира: борьбу с хулиганством и руководство литературным объединением "Случ"? - "Если не Пушкин - то не надо". Кто установил столь высокую творческую планку перед нашим гостем? - Каким вспоминает Константин Цыбульский опыт участия в телешоу "Фактор. by 60+"? - Кого наш гость назовет своим крестным отцом в шоу-бизнесе? - Есть ли в репертуаре поэта такая песня, строчка из которой стала личным брендом?

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Скажинемолчи | Константин Цыбульский

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