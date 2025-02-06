Скажинемолчи | Людмила Хитрова 06.02.2025

Гостья программы - Людмила Хитрова, Заслуженная артистка Республики Беларусь, прима-балерина Большого театра Беларуси. 14 февраля в рамках проекта "Жизнь в профессии" в партии Джульетты в известной постановке Валентина Елизарьева "Ромео и Джульетта" будет блистать наша гостья. Почему полтора года ей не давалась эта роль? - Кто именно выбрал этот спектакль для бенефиса балерины? - Какие жизненные обстоятельства подтолкнули Людмилу к главной партии в балете "Анна Каренина"? - Есть ли шансы у балета "Золушка" стать таким же кассовым, как "Щелкунчик"? - Поговорим о головокружительных гастролях Людмилы Хитровой - сколько стран в ее копилке? - Как супервостребованная балерина совмещает театр с материнством? - Легко ли Людмила соглашается на вызовы: войти в балетной пачке в трамвай, например? - Задумывается ли артистка о жизни после искусства?