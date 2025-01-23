Скажинемолчи | Людмила Сапего

Гостья программы - Людмила Сапего, Член Совета Республики, генеральный директор Гомельского ТП РУП "Фармация".
Удивительная история о том, как прилежная ученица сельской школы выросла и стала сенатором.
- Может ли сегодня вчерашняя выпускница мединститута, провизор по специальности, безошибочно отличить хорошего аптекаря от неграмотного?
- Как генеральный директор "Фармации" подбирает аптекарей в штат предприятия?
- Почему в одной аптеке купишь все необходимое, в другой тебе ничего толком и не посоветуют?
- О разнице цен в аптеках, почему цены на один и тот же препарат могут существенно отличаться?
- В Гомеле в декабре был презентован аптечный робот - скоро ли профессия аптекаря уйдет в небытие?
- Как более трёхсот аптек "Фармации" проходят сквозь эпидемии?
- Еще одно препятствие в работе - санкции. Можно ли их превратить в преимущества?
- Доверяют ли жители Беларуси лекарствам отечественного производства?
- Какие цели ставит перед собой наша гостья-сенатор?
- Сколько медиков в семье Людмилы Анатольевны? В чем сила трудовых династий?
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