Скажинемолчи | Людмила Сапего 23.01.2025

Гостья программы - Людмила Сапего, Член Совета Республики, генеральный директор Гомельского ТП РУП "Фармация". Удивительная история о том, как прилежная ученица сельской школы выросла и стала сенатором. - Может ли сегодня вчерашняя выпускница мединститута, провизор по специальности, безошибочно отличить хорошего аптекаря от неграмотного? - Как генеральный директор "Фармации" подбирает аптекарей в штат предприятия? - Почему в одной аптеке купишь все необходимое, в другой тебе ничего толком и не посоветуют? - О разнице цен в аптеках, почему цены на один и тот же препарат могут существенно отличаться? - В Гомеле в декабре был презентован аптечный робот - скоро ли профессия аптекаря уйдет в небытие? - Как более трёхсот аптек "Фармации" проходят сквозь эпидемии? - Еще одно препятствие в работе - санкции. Можно ли их превратить в преимущества? - Доверяют ли жители Беларуси лекарствам отечественного производства? - Какие цели ставит перед собой наша гостья-сенатор? - Сколько медиков в семье Людмилы Анатольевны? В чем сила трудовых династий?