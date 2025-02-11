Скажинемолчи | Марина Ильина 11.02.2025

Гостья программы - Марина Ильина, председатель комитета по образованию Мингорисполкома, член Совета Республики. Поговорим о системе школьного образования. - Дополнительные учебные занятия с репетитором - это блажь или жизненная необходимость? - Система организации питания: почему этой теме уделяется так много внимания? - Белорусская статистика по суицидальной настроенности среди детей и подростков отличается от мировой? - Возвращаемся к практике УПК в старших классах? - О цифровой трансформации столичного образования - это важно? - В чем современные дети превосходят своих учителей и родителей? - В нынешнем году значительно увеличился набор в профтехобразовании. С чем это связано? - Можно ли назвать работу сенатором творческой? - Наша гостья - многодетная мама. Кровные дети и приемные дети: друзья или соперники?