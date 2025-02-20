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Скажинемолчи | Марина Вежновец
20.02.2025
Гостья программы - Марина Вежновец, Заслуженная артистка Республики Беларусь, прима-балерина Большого театра. 23 февраля в Большом театре Марина завершает блистательный цикл встреч "Жизнь в профессии". - В спектакле "Иллюзии любви" она впервые исполнит главную партию Девушки. Готовится? Волнуется? - Кроме минского хореографического училища, за плечами у гостьи - учеба в Санкт-Петербурге, в Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой. За что Марина ценит это опыт? - Можно ли говорить об отличиях российской и белорусской балетных школ? - Возможны ли в искусстве балета новые открытия - или все лучшее уже сказано и поставлено? - Счастлива ли балерина? - А счастье и успех - это одно и то же? - Почему роль Кармен наша гостья считает судьбоносной? - Что ее связывает с цыганским бароном? - Жесточайшая конкуренция или изнурительные репетиции - что чаще выбивает из колеи? - Как уживаются под одной крышей две звезды балета, два Заслуженных артиста - Юрий Ковалев и Марина Вежновец? - Станет ли балериной их дочь Лиза?
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Скажинемолчи | Марина Вежновец
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