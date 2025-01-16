Скажинемолчи | Мария Крючкова 16.01.2025

Гостья программы - Мария Крючкова, художник-монументалист. - Почему молодая художница приняла сложный вызов - работу над созданием мемориального комплекса "Озаричи"? - Как ее дед - Виктор Глазков, судья Военного трибунала, провёл собственное расследование о палачах Хатыни? - В Беларуси сегодня много делается для сохранения памяти о войне. В каких художественных проектах участвует наша гостья? - Сложно ли в наше коммерческое время оставаться верной своим принципам в искусстве, не потакая вкусам аудитории? - Дипломной работой Марии стало оформление московского института театрального искусства - ГИТИС. Как так вышло? - Где сегодня престижно выставляться в Беларуси и в мире? - Мурал здания "Минского колледжа предпринимельства" - не последняя работа Маши в жанре? Как часто ее посещает желание расписать то или иное здание в городе? И нужно ли это делать? - Где художника чаще всего посещает вдохновение: в мастерской или вне ее? - Над чем сейчас работает наша талантливая гостья?