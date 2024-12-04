Скажинемолчи | Матвей Волков 04.12.2024

Гость программы - восходящая звезда легкой атлетики, чемпион Беларуси в прыжках с шестом Матвей Волков. - Матвей переехал в Беларусь из Иркутска 4 года назад, в 16 лет. С чем был связан переезд? - Как спортсмен оценивает условия для тренировок в нашей стране? - В 2022 году, после начала СВО, Матвею поступило предложение переехать за границу. Почему отказался? - Как воспринял наш гость невозможность принять участие в Олимпийских Играх в Париже? Что думает об альтернативных стартах? - Прыжки с шестом - самый технически сложный вид легкой атлетики? - Огорчает ли Матвея отсутствие на трибунах болельщиков во время Чемпионата Беларуси по лёгкой атлетике? Какими ему видятся способы популяризации "королевы спорта" вцелом и прыжков с шестом, в частности? - Наш гость - прыгун с шестом в третьем поколении. Узнаем, как его дедушка развивал этот вид спорта в Иркутске и легко ли тренироваться под руководством отца?