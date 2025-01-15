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Скажинемолчи | Майя Лыкова
15.01.2025
Гостья программы - Майя Лыкова, ведущая телеканала "Беларусь 5", комментатор спортивных трансляций. - Как донская казачка оказалась в Минске на телеканале "Беларусь 5"? - Почему Чемпионат мира по хоккею в Минске называет самым ярким событием в своей карьере? - Хоккеисты и красивые девушки: что их связывает? - При каких обстоятельствах именно Майя стала первой ведущей спортивных новостей на "Беларусь 5"? - Роман со спортивным телеканалом однажды прервался. По какой причине? - Какие впечатления остались у нашей гостьи от Вильнюса, где она жила несколько лет? - Как объяснить природу ненависти к России у тех россиян, которые перебрались в Европу? - Можно ли сохранить ощущение полета в профессии спортивного журналиста на долгие годы? - Какие высоты сегодня берет наша гостья в комментаторском искусстве? - Испытывает ли недоверие или, быть может, ироничное отношение к себе как к профессионалу со стороны коллег-мужчин?
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